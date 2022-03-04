Конте: мне не нравятся то взлёты, то падения, но такова история «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о нестабильной форме «шпор».



«Мне не нравится, что у нас то взлёты, то падения. Такова история клуба. Чтобы быть конкурентоспособными, пытаться что-то выиграть, пытаться бороться за что-то важное и стать сильной командой, первое, что должно произойти, — это стабильность результатов, а также нужно избегать взлётов и падений.



Сделать это и изменить такую ситуацию, которая складывается уже много-много лет в «Тоттенхэме», не так-то просто. За короткое время это невозможно сделать. Не только для меня, но и для любого менеджера или тренера.



Особенно когда в этом клубе такая ситуация уже 20 лет. Иногда приходится расстраиваться. Думаю, нормально злиться, когда мы проигрываем. Одно дело злиться, когда мы проигрываем, а другое дело говорить о своей реакции и эмоциях. Это разные вещи», — цитирует Конте Football.London.

Видеообзор матча 27-го тура АПЛ «Лидс» — «Тоттенхэм»:

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