Хавбек «Реала», вероятно, пропустит ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» из-за травмы

Полузащитник «Реала» Тони Кроос, вероятно, пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Пари Сен-Жермен», сообщает в «Твиттере» журналист Мигель Диас.



По информации источника, у немца диагностирован микронадрыв мышцы задней поверхности бедра на левой ноге. Участие Тони в матче практически исключено.



Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.



В нынешнем сезоне хавбек сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.



Ответная игра между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 9 марта. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В первом матче победу одержала французская команда (1:0).

Видеообзор матча 26-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Реал»:

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