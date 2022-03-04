Марсьяль вернётся в «Манчестер Юнайтед» в конце сезона
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, выступающий на правах аренды за «Севилью», вернётся в английскую команду по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «твиттере».
По сведениям источника, испанский клуб не собирается оформлять переход нападающего на постоянной основе.
26-летний Марсьяль был арендован «Севильей» в январе 2022 года до конца сезона. В четырёх матчах за команду французский форвард забил гол и отдал голевую передачу. Соглашение Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в € 32 млн.
«Севилья» — «Бетис». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 26-й тур:
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