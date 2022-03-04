Во время тренировочного сбора в марте сборная России продолжит носить экипировку adidas, несмотря на приостановление контракта. В случае проведения товарищеских матчей команда также выйдет на поле в действующей форме. Ранее издание Financial Times сообщало, что adidas приостановил сотрудничество с РФС.



На мартовском сборе сборная России продолжит носить форму adidas. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Adidas лишь приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом: никакого разрыва контракта нет, а действующее соглашение истекает в 2026 году. Приостановление контракта не подразумевает запрет на ношение формы, поэтому на ближайшем сборе в Москве сборная продолжит тренироваться и, если будет нужно, проводить товарищеские матчи в форме adidas», — добавил источник «Чемпионата».