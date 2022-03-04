Сергей Ташуев: забей мы – и была бы другая игра

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев прокомментировал вылет клуба из Кубка России.
«Сразу после пропущенного с пенальти мяча должны были забивать мы. Пришлось раскрываться, а у «Балтики» игра построена на длинных передачах, подборах и контратаках. Ясно, что у соперника появилась возможность использовать свои сильные стороны. Поэтому, конечно, первый гол сыграл в этом большую роль. Хотя, забей мы – 1:1 – и была бы другая игра», — цитирует Ташуева пресс-служба клуба.
Вчера состоялся матч между «Балтикой» и «Чайкой». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу калининградского клуба. На 56-й минуте пенальти реализовал Артём Попов. Затем голами отметились Иван Остойич и Артём Максименко. Эта победа позволила балтийцам пробиться в четвертьфинал Кубка России.
- 4 марта 2022
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