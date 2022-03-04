Юри Алберто оценил cвою игру в первых матчах в составе «Зенита»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто поделился эмоциями после первых матчей в составе российского клуба.



«Я очень доволен своими первыми матчами в составе «Зенита». Я всегда мечтал играть в Европе, и увидеть то, как это осуществилось, было для меня волшебно. В клубе есть замечательные бразильские футболисты. Их присутствие здесь сыграло решающую роль в моей адаптации в России. Надеюсь продолжать в том же темпе приносить пользу команде на протяжении всего сезона», — приводит слова Алберто Globo Esporte.

20-летний Алберто перешёл в «Зенит» из «Интернасьонала» за € 25 млн с учётом бонусов. За новую команду бразильский нападающий в четырех матчах во всех турнирах забил три гола и отдал две результативные передачи.