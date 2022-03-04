Юри Алберто: я всегда был игроком, который может сыграть на разных позициях в нападении

Форвард «Зенита» Юри Алберто поразмышлял на тему роли нападающего в современном футболе.



«Спорт эволюционировал. Считаю, что современный футбол заставляет нападающего умению играть вне штрафной площади, в других ролях на поле. Я всегда старался улучшить свою игру. Около пяти лет я выполнял специальные упражнения для улучшения дополнительных аспектов, это работало очень хорошо. Я всегда был игроком, который может сыграть на разных позициях в нападении. Считаю, что это ещё больше способствует моему развитию в качестве футболиста», — приводит слова Алберто Globo Esporte.

20-летний Алберто перешёл в «Зенит» из «Интернасьонала» за € 25 млн с учётом бонусов. За новую команду бразильский нападающий в четырех матчах во всех турнирах забил три гола и отдал две результативные передачи.