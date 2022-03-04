Марио Фернандес: игра со «Спартаком» — супердерби

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от игры со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России.

«Речь идет о супердерби, нам в любом случае будет очень сложно. Без разницы, чемпионат это или Кубок, такие встречи всегда стоят особняком. Чтобы выйти из дерби победителем, нужно сражаться, бороться, другого рецепта нет. Мы только что победили «Спартак», но в апреле это не будет значить ровным счетом ничего, надо будет доказывать все заново», — цитирует защитника пресс-служба красно-синих.

Матчи 1/4 финала турнира пройдут в период с 19 по 21 апреля. Полуфинальные игры — 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Победитель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок России с победителем чемпионата страны или в случае золотого дубля — с серебряным призёром.

