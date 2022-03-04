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Стало известно, сколько консорциум готов предложить Абрамовичу за покупку «Челси»

Стало известно, сколько консорциум готов предложить Абрамовичу за покупку «Челси»
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Американо-швейцарский консорциум планирует в ближайшее время сделать владельцу «Челси» Роману Абрамовичу официальное предложение о покупке лондонского клуба, сообщает ESPN.

По информации источника, одним из представителей консорциума является совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли. В 2019 году бизнесмен предпринимал попытку приобрести «Челси» за £ 2,2 млрд (€ 2,6 млрд), но получил отказ.

Сейчас консорциум предложит Абрамовичу примерно такую же сумму. Отметим, что российский бизнесмен хотел получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.

Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси»:

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