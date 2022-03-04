«Севилья» и «Алавес» объявили стартовые составы на матч 27-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Алавеса» и «Севильи» на матч 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Алавес» — «Севилья».
«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лежён, Лагуардия, Тенаглия, Эскаланте, Мойя, Понс, Мендес, Риоха, Хоселу.
Запасные: Сивера, Абкар, Сауль, Лопес, Миазга, Химо, Гарсия, Пельистри, Хасон, Гвидетти, Вальехо, Де ла Фуэнте.
«Севилья»: Боно, Акунья, Кунде, Навас, Гудель, Ракитич, Дилейни, Жордан, Окампос, Эн-Несири, Корона.
Запасные: Дмитрович, Диас, Аугустинсон, Кармона, Салас, Кинтана, Санчес, Торрес, Крус, Эль-Хаддади, Мир, Ромеро.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хавьер Альберола Рохас. Ему будут помогать ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервным рефери выступит Алонсо Де Эна Вольф.
- 4 марта 2022
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