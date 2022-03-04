Холанд пропустит месяц из-за травмы. Он не играет с января и пропустил 16 матчей в сезоне

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд пропустит месяц из-за рецидива травмы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
21-летний норвежский нападающий не выходил на поле с января 2022 года, когда получил травму в матче с «Хоффенхаймом». В общей сложности Холанд из-за травм пропустил 16 матчей в нынешнем сезоне.
Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. Текущий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось об интересе к Холанду со стороны «Барселоны» и мадридского «Реала».
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