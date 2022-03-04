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Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак сделал предложение о покупке «Челси»

Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак сделал предложение о покупке «Челси»
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Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак сделал предложение о покупке «Челси» у российского владельца клуба Романа Абрамовича, сообщает The Guardian.

По информации источника, Байрак является председателем совета директоров компании AB Group Holding, занимающейся строительством. Представитель компании подтвердил, что Байрак сделал предложение о покупке синих.

Отмечается, что интерес к покупке лондонцев проявляет около десяти различных сторон.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси»:

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