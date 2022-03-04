Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер восстановился от травмы и занимался тренировками в общей группе. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, за день до матча с «Байером», который начнётся завтра в 15: 30, голкипер «Баварии» Мануэль Нойер принял участие в командной тренировке. Через несколько минут после появления голкипера на базе, вокруг неё были слышны аплодисменты.

Напомним, Нойер перенёс операцию на правом коленном суставе в начале февраля текущего года.



Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего в Бундеслиге вратарь сыграл в 458 матчах, в которых пропустил 376 голов и 211 раз отыграл «на ноль». Нынешний контракт Нойера с «Баварией» действует до 2023 года. Мюнхенская «Бавария» в 24 матчах набрала 58 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.



