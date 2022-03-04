Тренер «ПСЖ» Почеттино хочет вернуться в «Тоттенхэм», а не работать в «МЮ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассматривает вариант с возвращением в английскую Премьер-лигу. Аргентинский специалист хочет вновь тренировать «Тоттенхэм», а не работать в «Манчестер Юнайтед», с которым его связывают слухи. Об этом сообщает talkSPORT.

50-летний Почеттино работал в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он выходил в финал Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю». С января 2021 года Почеттино тренирует француский «ПСЖ», с которым идёт на первом месте турнирной таблицы местного чемпионата.



Соглашение Почеттино с парижанами истекает в 2023 году.

«Тоттенхэм» разгромил на выезде «Лидс» в матче чемпионата Англии:

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