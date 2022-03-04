Полузащитники московского «Спартака», выступающие за «Фейенорд», Гус Тиль и Йоррит Хендрикс не хотят возвращаться в «Спартак», а планируют разорвать контракты с клубом из-за политической ситуации. Об этом сообщает De Telegraaf.



По информации источника, «Фейенорд» хочет их подписать в качестве свободных агентов бесплатно. «Фейеноорд» (51 очко) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.



Хендрикс стал игроком «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Хендрикса с российским клубом истекает в 2024 году.

Тиль в составе «Фейеноорда» принял участие в 30 матчах, в которых забил 16 голов и сделал 3 голевые передачи.