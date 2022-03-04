Рангник высказался о возможном продолжении работы тренером «МЮ» по окончании сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, который покинет пост в конце сезона, высказался на тему возможного продолжения работы.



«Понятия не имею… Я здесь до конца сезона, и мне важно развивать игроков. У нас была одна или две встречи с начальником скаутского отдела. Мы не слишком много говорили о новом главном тренере», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».



После 27 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Красные дьяволы» имеют в своём активе 47 очков.

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в 27-м туре АПЛ:

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