Роджерс: в последние годы Варди является одним из лучших игроков мира

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс высказался о нападающем команды Джейми Варди.
«Джейми оказывает огромное влияние на команду. Он один из лучших нападающих Премьер-лиги. Он делает вашу команду лучше. Варди придаёт уверенности всем игрокам.
Джейми — прирожденный бомбардир. Он работает над своей игрой, кроме того, он очень проницательный, любит изучать игру. Варди очень умён, ему это помогает во время матчей. Нет сомнений, что в последние несколько лет Варди является одним из лучших игроков мира», — цитирует Роджерса Daily Mail.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Джейми Варди сыграл в 17 матчах, в которых забил 10 мячей и отдал две результативные передачи.
Видеообзор матча перенесённого 22-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Лестер»:
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