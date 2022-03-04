Роджерс: в последние годы Варди является одним из лучших игроков мира

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс высказался о нападающем команды Джейми Варди.



«Джейми оказывает огромное влияние на команду. Он один из лучших нападающих Премьер-лиги. Он делает вашу команду лучше. Варди придаёт уверенности всем игрокам.



Джейми — прирожденный бомбардир. Он работает над своей игрой, кроме того, он очень проницательный, любит изучать игру. Варди очень умён, ему это помогает во время матчей. Нет сомнений, что в последние несколько лет Варди является одним из лучших игроков мира», — цитирует Роджерса Daily Mail.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Джейми Варди сыграл в 17 матчах, в которых забил 10 мячей и отдал две результативные передачи.

Видеообзор матча перенесённого 22-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Лестер»:

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