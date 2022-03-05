Хедира: в перерыве в игре с Бразилией Лёв сказал: кто расслабится — не сыграет в финале

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Сами Хедира рассказал о полуфинале чемпионата мира с Бразилией в 2014 году. В той игре победу со счётом 7:1 одержала немецкая национальная команда.

«Наш тренер Йоахим Лёв был очень серьезным в тот день. В перерыве он сказал нам, что если кто-то снизит требования к себе и расслабится, не примет участия в финальной игре. Он попросил нас относиться к игре серьезно, а к бразильской команде – уважительно», – цитирует Хедиру ESPN.

Немецкий полузащитник выступал за «Королевский клуб» с 2010 по 2015 год. Летом 2021 года Хедира объявил о завершении профессиональной карьеры, его последним клубом была берлинская «Герта». Бывший игрок национальной сборной Германии.

