Крыховяк получил предложение от нового клуба

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк ведёт переговоры с российским клубом о разрыве контракта и уже получил предложение от другой команды. Об этом сообщил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский.



«У Гжегожа есть одно серьёзное предложение. Если бы он сумел договориться с нынешним клубом о расставании, то мог бы подписать контракт с новым практически на месте. Агент Крыховяка ведёт переговоры с «Краснодаром» о расторжении контракта. Все ждут, что сделает ФИФА, потому что трансферные окна в основных европейских лигах закрыты», — приводит слова Квятковского Polsat Sport.

Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. О приостановке контракта Крыховяка речи не шло.