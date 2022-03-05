Рангник: Клопп и Гвардиола – лучшие тренеры в Европе. У них есть собственное видение игры

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле и тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.
«Сможет ли следующий тренер «Юнайтед» привить клубу идентичность? Я не знаю. Это будет зависеть от тренера, который возглавит «МЮ» в следующем сезоне. У каждого тренера своя идея. Моя задача заключается в том, чтобы продолжать работать на высоком уровне.
На мой взгляд, Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола – два лучших тренера в Европе. У них есть свои чёткие идеи и собственное видение», — цитирует Рангника Manchester Evening News.
После 27 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. «Красные дьяволы» имеют в своём активе 47 очков.
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в матче английской Премьер-лиги:
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