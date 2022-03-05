Тухель: владелец продаёт сильный и успешный клуб. Кто бы ни купил «Челси», он везунчик

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о перспективах синих после того, как нынешний владелец синих Роман Абрамович продаст клуб.
«Челси» — сильный клуб и он таким будет и дальше. Наш владелец решил продать клуб, но он продаёт сильный, успешный и очень хорошо организованный клуб топ-уровня.
Абрамович был и остаётся очень страстным владельцем, который лично заботится о команде, клубе и результатах, что бывает очень редко. Это делает его особенным.
Сможет ли следующий владелец сравниться с Абрамовичем в плане успешности? Посмотрим. В ближайшие 20 лет посмотрим. Кто бы ни купил «Челси», он везунчик», — цитирует Тухеля BBC.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).
Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси»:
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