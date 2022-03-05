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«Севилья» не смогла обыграть «Алавес» в матче 27-го тура Примеры

«Севилья» не смогла обыграть «Алавес» в матче 27-го тура Примеры
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В ночь с 4 на 5 марта по московскому времени на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Алавес» принимал «Севилью». Команды не сумели выявить победителя, счёт встречи – 0:0.

Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хавьер Альберола Рохас. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервным рефери выступал Алонсо Де Эна Вольф.

После 27 сыгранных туров «Севилья» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 55 очков. «Алавес» (22) – на 18-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (60). Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

Испания - Примера. 27-й тур
04 марта 2022, пятница. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 0
Севилья
Севилья
Комментарии
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