«Севилья» не смогла обыграть «Алавес» в матче 27-го тура Примеры

В ночь с 4 на 5 марта по московскому времени на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Алавес» принимал «Севилью». Команды не сумели выявить победителя, счёт встречи – 0:0.



Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хавьер Альберола Рохас. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервным рефери выступал Алонсо Де Эна Вольф.



После 27 сыгранных туров «Севилья» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 55 очков. «Алавес» (22) – на 18-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (60). Действующий чемпион Испании – «Атлетико».