«Севилья» не смогла обыграть «Алавес» в матче 27-го тура Примеры
Поделиться
В ночь с 4 на 5 марта по московскому времени на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Алавес» принимал «Севилью». Команды не сумели выявить победителя, счёт встречи – 0:0.
Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хавьер Альберола Рохас. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервным рефери выступал Алонсо Де Эна Вольф.
После 27 сыгранных туров «Севилья» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 55 очков. «Алавес» (22) – на 18-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (60). Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
Комментарии
- 5 марта 2022
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:42
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:18
-
00:11
-
00:04
- 4 марта 2022
-
23:50
-
23:43
-
23:26
-
23:24
-
23:19
-
23:08
-
23:03
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:30
-
22:23
-
22:15
-
22:06
-
21:58
-
21:58
-
21:50
-
21:44
-
21:39
-
21:37
-
21:35
-
21:28
-
21:07
-
20:57
-
20:50
Партнерский контент