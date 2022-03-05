Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила РПЛ из своего состава

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила РПЛ из своего состава
Комментарии

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила РПЛ из своего состава. Об этом сообщила пресс-служба организации на своём официальном сайте.

«Совет директоров принял решение исключить РПЛ и ФНЛ из состава ассоциации», — говорится в заявлении.

Напомним, российские клубы и сборные были исключены из международных турниров по решению ФИФА и УЕФА. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины. Российский футбольный союз (РФС) позднее объявил, что собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САS) на решения ФИФА и УЕФА отстранить сборные от участия в международных соревнованиях.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022