Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила РПЛ из своего состава
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Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила РПЛ из своего состава. Об этом сообщила пресс-служба организации на своём официальном сайте.
«Совет директоров принял решение исключить РПЛ и ФНЛ из состава ассоциации», — говорится в заявлении.
Напомним, российские клубы и сборные были исключены из международных турниров по решению ФИФА и УЕФА. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины. Российский футбольный союз (РФС) позднее объявил, что собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САS) на решения ФИФА и УЕФА отстранить сборные от участия в международных соревнованиях.
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