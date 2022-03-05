Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила РПЛ из своего состава. Об этом сообщила пресс-служба организации на своём официальном сайте.

«Совет директоров принял решение исключить РПЛ и ФНЛ из состава ассоциации», — говорится в заявлении.

Напомним, российские клубы и сборные были исключены из международных турниров по решению ФИФА и УЕФА. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины. Российский футбольный союз (РФС) позднее объявил, что собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САS) на решения ФИФА и УЕФА отстранить сборные от участия в международных соревнованиях.