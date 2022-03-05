«Скоро поднимем турецкий флаг в Лондоне». Мухсин Байрак — о возможной покупке «Челси»

Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак подтвердил информацию, что ведет переговоры о покупке «Челси» у российского владельца клуба Романа Абрамовича.

«Мы обсуждаем условия покупки «Челси» с юристами Романа Абрамовича. Мы находимся на стадии переговоров. Скоро мы поднимем турецкий флаг в Лондоне», — приводит слова Байрака Yenisafak.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

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Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.