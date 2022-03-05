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«Барселона» подписала контракт с 18-летним хавбеком. Сумма отступных — € 100 млн

«Барселона» подписала контракт с 18-летним хавбеком. Сумма отступных — € 100 млн
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«Барселона» объявила о подписании контракта с 18-летним полузащитником «Расинга» Пабло Торре.

Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2026 года, а сумма отступных составила € 100 млн. Сообщается, за этот трансфер каталонцы заплатили € 5 млн. Также, в контракте прописаны бонусы, в зависимости от того, как игрок будет прогрессировать в клубе.

Отмечается, что Торре хотел видеть в «Барселоне» лично главный тренер команды Хави.

Торре завершит сезон в своем нынешнем клубе, а летом присоединится к «Барселоне B».

В сезоне-2021/2022 Торре провел 23 матча за «Расинг», выступающий в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. На его счету шесть голов и семь результативных передач.

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