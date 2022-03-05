Рангник рассказал, как «Манчестер Юнайтед» может остановить «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в 28-м туре чемпионата Англии.
«Речь идёт о том, чтобы контролировать игру, не давать им играть без давления. У них вратарь играет почти как центральный защитник, а крайний защитник – как полузащитник. Для нас важно находить моменты, когда мы можем отобрать у них мяч, и максимально использовать эти переходные возможности. В воскресенье мы должны показать, что мы можем это сделать», — приводит слова Рангника Manchester Evening News.
Матч 28-го тура между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» запланирован на 6 марта. Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад», начало – 19:30 мск.
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