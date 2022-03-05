Источник: Великобритания и Ирландия примут Евро-2028

Великобритания и Ирландия примут чемпионат Европы по футболу 2028 года, сообщает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение турнира.
Сообщается, Турция, вероятнее всего, снимет свою кандидатуру, поскольку она потерпела неудачу в двух заявках на проведение Евро в 2016 и 2024 годах и хочет избежать повторной неудачи. Шансы России принять турнир практически минимальны из-за недавних санкций.
Таким образом, Великобритания и Ирландия получат право на проведение турнира, не столкнувшись с конкуренцией от других стран. Формальный процесс переговоров должен был продлиться до сентября 2023 года, но УЕФА объявит решение намного раньше, если Великобритания и Ирландия будут соответствовать техническим требованиям организаторов, что считается формальностью.
- 5 марта 2022
-
03:46
-
03:15
-
03:12
-
02:45
-
02:33
-
02:18
-
01:52
-
01:22
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:42
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:18
-
00:11
-
00:04
- 4 марта 2022
-
23:50
-
23:43
-
23:26
-
23:24
-
23:19
-
23:08
-
23:03
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:30
-
22:23
-
22:15
-
22:06
-
21:58
-
21:58
-
21:50