«Наполи» продаст специальные футболки в поддержку украинским беженцам

Футбольный клуб «Наполи» принял решение продать на аукционе специальные футболки «Maradona Game Special Edition», в которых команда планировала сыграть с «Миланом», сообщает Mundo Deportivo.



Футболки будут подписаны игроками «Наполи», а вся прибыль от продажи будет направлена в помощь украинским беженцам, говорится в заявление клуба.



Таким образом, «Наполи» сыграет с «Миланом» в традиционной голубой форме. Игра 28 тура Серии А пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадоны» в воскресенье, 6 марта. После 27 матчей «голубые» занимают второе место в итальянском чемпионате, имея в активе 57 очков.



Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.