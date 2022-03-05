Хосеп Гвардиола высказался о событиях на Украине
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал события, которые сейчас происходят на Украине.
«Политики могли бы предотвратить эти вещи. Однако, это в конечном итоге происходит, потому что они полностью потерпели неудачу. Это происходит потому, что они не могут решить эту проблему. Страдают невинные люди, и это продолжается. НАТО и европейские страны потерпели неудачу», — приводит слова Гвардиолы Marca.
Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
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