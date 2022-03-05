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Стало известно, что Салах сказал Жоржиньо во время пробития пенальти в финале Кубка лиги

Стало известно, что Салах сказал Жоржиньо во время пробития пенальти в финале Кубка лиги
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Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо рассказал, что сказал ему форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах перед пробитием пенальти в финальном поединке Кубка Лиги.

«Салах сказал мне не прыгать», — цитирует Жоржиньо издание The Independent.

У итальянца уникальная техника пробития пенальти. Он подпрыгивает перед ударом и не смотрит на мяч.

Это не спасло «Ливерпуль» от пропущенного гола, но несмотря на это «красные» одержали победу в серии послематчевых пенальти со счётом 11:10. Единственный удар с 11-метровой отметки не реализовал вратарь «синих» Кепа Аррисабалага.

В нынешнем сезоне Жоржиньо сыграл в 34 матчах за «Челси» во всех турнирах, забив девять голов, а также отдав одну голевую передачу. Салах, как и итальянец, появлялся на поле в 34 играх, забив 30 голов и сделав 13 ассистов.

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