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Томас Тухель: «Челси» — идеальный клуб для меня

Томас Тухель: «Челси» — идеальный клуб для меня
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями о работе в Англии.

«Я много раз говорил, что мне нравится работать в АПЛ. Меня всё устраивает в Англии. Я чувствую здесь традиции и любовь к спорту в целом и к футболу в частности. Это прекрасное место. «Челси» — идеальный клуб для меня.

Мне всё нравится здесь. Я люблю всё в этом клубе. Надеюсь, что так всё и останется», — приводит слова Тухеля Football London.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор готов купить «Челси».

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