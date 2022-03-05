Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Аталанта». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в «Монпелье»

Хавбек «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в «Монпелье»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм Юнайтед», может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Footmercato.

По информации источника, в услугах 23-летнего чешского футболиста заинтересован «Монпелье». Крал рассматривает варианты с европейскими клубами из-за исключения российских команд из международных соревнований.

Напомним, Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб Крал провёл 60 матчей и не отметился результативными действиями. Летом прошлого года Крал перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды. В нынешнем сезоне чешский футболист принял участие в 1 матче английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
Гус Тиль и Йоррит Хендрикс не хотят возвращаться в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022