Хавбек «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в «Монпелье»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм Юнайтед», может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Footmercato.
По информации источника, в услугах 23-летнего чешского футболиста заинтересован «Монпелье». Крал рассматривает варианты с европейскими клубами из-за исключения российских команд из международных соревнований.
Напомним, Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб Крал провёл 60 матчей и не отметился результативными действиями. Летом прошлого года Крал перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды. В нынешнем сезоне чешский футболист принял участие в 1 матче английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
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