Агент Малкома: ни мой клиент, ни Клаудиньо не ведут переговоры с другими клубами

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, рассказал, что его клиент намерен остаться в российском клубе.
«Никаких разговоров с «Фламенго» не было, не было никакого предложения. Ни Малком, ни Клаудиньо не общались с другими клубами. Оба точно намерены остаться в «Зените», — цитирует Гарсию «РБ-Спорт».
Ранее появилась информация, что «Фламенго» уже связался с представителями Вендела и Малкома из «Зенита». Однако игроки сине-бело-голубых пока что придерживаются варианта продолжения сотрудничества с клубом из Санкт-Петербурга. «Фламенго» также проявляет интерес к нескольким фланговым защитникам – Дугласу Сантосу из «Зенита» и Додо из донецкого «Шахтёра». Кроме того, в шорт-листе бразильского клуба находится защитник Пабло, который решил расторгнуть контракт с московским «Локомотивом».
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