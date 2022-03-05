Тренер «Бенфики»: мы оказали Яремчуку всю возможную поддержку. Он пример для всех нас

Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссимо выразил поддержку украинскому нападающему португальского клуба Роману Яремчуку.



«Бенфика» оказала всю возможную поддержку, он пример для всех нас, настоящий профессионал. Несмотря на ситуацию, он полностью посвятил себя подготовке к матчам. Мы знаем, что это сложная ситуация. Мы надеемся, что этот процесс будет недолгим», — приводит слова Вериссимо A Bola.



Напомним, Яремчук стал игроком «Бенфики» летом 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах чемпионата Португалии, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Ранее форвард выступал за киевское «Динамо», «Александрию» и «Гент». С 2018 года Яремчук вызывается в национальную команду Украины.

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