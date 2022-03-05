Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 20-го тура

Сегодня, 5 марта, матчем ЦСКА — «Нижний Новгород» стартует 20-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В 20-м туре состоятся следующие восемь встреч:
5 марта (суббота)
ЦСКА – «Нижний Новгород» (Москва, 19:00 мск);
6 марта (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Арсенал Тула» (Самара, 14:00 мск);
«Локомотив» — «Химки» (Москва, 14:00 мск);
«Динамо» — «Спартак» (Москва, 19:00 мск);
7 марта (понедельник)
«Краснодар» — «Урал» (Краснодар, 14:00 мск);
«Зенит» — «Уфа» (Санкт-Петербург, 16:30 мск);
«Ростов» — «Сочи» (Ростов, 16:30 мск);
«Ахмат» — «Рубин» (Грозный, 19:00 мск).
После 19 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 41 очко. В тройку лидеров входят московское «Динамо» (39) и «Сочи» (34).
- 5 марта 2022
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