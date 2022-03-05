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Италия выразила готовность провести матчи чемпионата Украины у себя

Италия выразила готовность провести матчи чемпионата Украины у себя
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Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина сообщил, что Италия готова принять оставшиеся матчи чемпионата Украины сезона-2021/2022 на своей территории.

«Мы готовы помогать принимать беженцев, а также проводить матчи украинской Премьер-лиги. Мы работаем и над другими инициативами», — приводит слова Гравины Corriere della Sera.

Напомним, нынешний розыгрыш чемпионата Украины был приостановлен 24 февраля. Ранее сборная Украины попросила ФИФА отложить стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира – 2022 с Шотландией, который запланирован на 24 марта. Большая часть сборной Украины состоит из игроков, выступающих за отечественные клубы, такие как киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр».

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