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Маркиньос: надеюсь, скоро продлим контракт с «ПСЖ»

Маркиньос: надеюсь, скоро продлим контракт с «ПСЖ»
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос рассказал о ходе переговоров с клубом о продлении контракта.

«Мы ведём переговоры с «ПСЖ» о продлении моего контракта. Надеюсь, это скоро произойдёт. «ПСЖ» — это моё будущее. Леонардо знает об этом. Всё складывается наилучшим образом, я уважаю клуб», — приводит слова Маркиньоса журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Маркиньос принял участие в 21 матче французской Лиги 1 и забил 3 гола. В парижский клуб бразилец перешёл из итальянской «Ромы» в июле 2013 года за € 31,4 млн. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в € 75 млн, а его текущий контракт с «ПСЖ» заканчивается летом 2024 года.

«ПСЖ» в 26 матчах набрал 62 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.

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