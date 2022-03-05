Российская Премьер-Лига: расписание трансляций матчей 20-го тура

Сегодня, 5 марта, матчем ЦСКА — «Нижний Новгород» стартует 20-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Расписание телевизионных трансляций:



5 марта (суббота)



ЦСКА – «Нижний Новгород» («Матч ТВ», «Матч Премьер», 19:00 мск);



6 марта (воскресенье)



«Крылья Советов» — «Арсенал Тула» («Матч Премьер», 14:00 мск);

«Локомотив» — «Химки» («Матч ТВ», 14:00 мск);

«Динамо» — «Спартак» («Матч ТВ», «Матч Премьер», 19:00 мск);



7 марта (понедельник)



«Краснодар» — «Урал» («Матч ТВ», «Матч Премьер», 14:00 мск);

«Зенит» — «Уфа» («Матч ТВ», 16:30 мск);

«Ростов» — «Сочи» («Матч Премьер», 16:30 мск);

«Ахмат» — «Рубин» («Матч ТВ», «Матч Премьер», 19:00 мск).



После 19 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 41 очко. В тройку лидеров входят московское «Динамо» (39) и «Сочи» (34).

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