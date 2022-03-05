Семак: у Одоевского разрыв связок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков санкт-петербургского клуба.
«Что касается Вендела, то ему предстоит индивидуальная тренировка — посмотрим, как он себя чувствует. Я надеюсь, что всё хорошо. Клаудиньо ещё испытывает некоторый дискомфорт, Кузяев тренируется индивидуально, у Ловрена — более серьёзная травма. Одоевский тоже на какое-то время выбыл — к сожалению, у него разрыв связок, поэтому какое-то время он точно пропустит.
Выходить после зимнего перерыва — это непросто во всех отношениях — готовиться к каждому матчу в таком достаточно плотном режиме. К сожалению, некоторые игроки выбывают на какое-то время, и это не добавляет им игрового тонуса. Тем не менее это наша работа — стараться делать максимум для того, чтобы игроки были как можно лучше готовы к каждому матчу», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
- 5 марта 2022
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