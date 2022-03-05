Сергей Семак: ни одному сопернику не просто играть с «Уфой». Ждём тяжёлого матча
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уфой».
«Все команды могут отобрать очки у любого соперника. В этом отношении чемпионат достаточно крепкий. Что касается «Уфы», то эта команда действует агрессивно, и по многим показателям они находятся в первой десятке или около неё. Команда старается играть, делать это агрессивно, активно, и я думаю, ни одному сопернику не просто играть против «Уфы». Мы тоже ждём непростого, тяжёлого матча», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Матч 20-го тура чемпионата России «Зенит» — «Уфа» состоится 7 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 16:30 мск.
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