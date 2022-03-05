«Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
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Сегодня, 5 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Николас Хоптон. В роли резервного рефери выступит Саймон Хупер.
«Лестер Сити» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (23) — на 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).
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