«Бёрнли» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 5 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Бёрнли» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Челси».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Эдриан Холмс.



Лондонский «Челси» в 25 матчах набрал 50 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (21) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66). В тройку лидеров чемпионата Англии также входит «Ливерпуль» (60).