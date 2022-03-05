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ЦСКА — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

ЦСКА — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 5 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Нижний Новгород».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

Московский ЦСКА в 19 матчах набрал 33 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (41).

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