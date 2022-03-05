«Челси» приостановил переговоры по новому контракту с Жоржиньо
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«Челси» планирует продлить контракт с полузащитником Жоржиньо, но решил приостановить переговоры, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере». Действующий контракт Жоржиньо с «Челси» истекает в 2023 году.
В нынешнем сезоне Жоржиньо провёл 21 матч в английской Премьер-лиге, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Также на его счету два мяча в пяти матчах Лиги чемпионов. Жоржиньо стал третьим в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2021 года.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).
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