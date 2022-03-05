Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Аталанта». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» приостановил переговоры по новому контракту с Жоржиньо

«Челси» приостановил переговоры по новому контракту с Жоржиньо
Комментарии

«Челси» планирует продлить контракт с полузащитником Жоржиньо, но решил приостановить переговоры, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере». Действующий контракт Жоржиньо с «Челси» истекает в 2023 году.

В нынешнем сезоне Жоржиньо провёл 21 матч в английской Премьер-лиге, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Также на его счету два мяча в пяти матчах Лиги чемпионов. Жоржиньо стал третьим в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

Новость по теме
Томас Тухель: «Челси» — идеальный клуб для меня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022