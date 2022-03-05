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Баженов назвал фаворита в дерби между «Динамо» и «Спартаком»

Баженов назвал фаворита в дерби между «Динамо» и «Спартаком»
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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

«Никогда не думал, что в дерби может быть фаворит, но «Динамо» сейчас выглядит лучше и сбалансированнее. Они фавориты. Не потеряли состав, который был. Добавился Смолов, который привнёс дополнительной силы в атаку. У «Спартака» пока всё не очень понятно, но красно-белым некуда отступать, нужно набирать очки. Нужно приближаться к еврозоне, мотивация высокая. Хочется, чтобы было много голов. Команда у Шварца играет в интересный футбол, а «Спартак» будет добавлять, скуки вообще не хочется. Нужно больше голевых атак!» — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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