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Гвардиола — о Роналду: один из величайших, голевая машина

Гвардиола — о Роналду: один из величайших, голевая машина
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в преддверии матча с манкунианцами в 28-м туре английской Премьер-лиги.

«Нам нужно форсировать темп и приложить максимальные усилия, чтобы не дать Роналду приблизиться к мячу, потому что он неудержим. В прошлой игре всё было под контролем, счёт 1:0, всё идеально. Роналду в первый раз оказался рядом с воротами – Эдерсону тут же пришлось сделать невероятный сейв. Роналду даже не касался мяча, а потом чуть не забил. Вот его уровень.

Нам нужно контролировать его. Он один из величайших, голевая машина, всегда очень силён психологически. Роналду без проблем справляется с давлением, в хорошем смысле всю карьеру оправдывает ожидания», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

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