Игрок «Чикаго Файр»: Игуаин такой жалкий. Не хотел бы быть его товарищем по команде

Футболист «Чикаго Файр» Фабиан Герберс рассказал о встрече с нападающим «Интер Майами» Гонсало Игуаином в матче МЛС (0:0).



«К чёрту этого парня. Он такой жалкий. Я бы не хотел быть его товарищем по команде. К чёрту, мне нет дела до него. Уже в первом матче он излучал негатив, был деструктивным. Он изливал негатив на партнёров по команде, которым должен помогать. Нужно мотивировать игроков, быть лидером. Думаю, сезон будет непростым для «Интер Майами» и Игуаина, если он продолжит вести себя в том же духе», — приводит слова Герберса Football Italia со ссылкой на Zee Soccer Podcast.



Напомним, Игуаин перешёл в «Интер Майами» в 2020 году. В сезоне 2021 года 34-летний футболист принял участие в 30 матчах чемпионата МЛС, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Ранее Игуаин играл за такие клубы, как «Ривер Плейт», мадридский «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».