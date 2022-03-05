Игрок «Чикаго Файр»: Игуаин такой жалкий. Не хотел бы быть его товарищем по команде

Футболист «Чикаго Файр» Фабиан Герберс рассказал о встрече с нападающим «Интер Майами» Гонсало Игуаином в матче МЛС (0:0).
«К чёрту этого парня. Он такой жалкий. Я бы не хотел быть его товарищем по команде. К чёрту, мне нет дела до него. Уже в первом матче он излучал негатив, был деструктивным. Он изливал негатив на партнёров по команде, которым должен помогать. Нужно мотивировать игроков, быть лидером. Думаю, сезон будет непростым для «Интер Майами» и Игуаина, если он продолжит вести себя в том же духе», — приводит слова Герберса Football Italia со ссылкой на Zee Soccer Podcast.
Напомним, Игуаин перешёл в «Интер Майами» в 2020 году. В сезоне 2021 года 34-летний футболист принял участие в 30 матчах чемпионата МЛС, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Ранее Игуаин играл за такие клубы, как «Ривер Плейт», мадридский «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».
- 5 марта 2022
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