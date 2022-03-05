Аллегри ответил на вопрос о возможном подписании Погба в «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«Нет смысла говорить о нём. Поль играет за «Манчестер Юнайтед», и я не знаю, что он собирается делать в следующем сезоне. Да, это правда, что у меня были прекрасные отношения с Погба, но сейчас не время говорить о новых подписаниях», — приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
28-летний Погба в 14 матчах английской Премьер-лиги забил гол и отдал восемь результативных передач. Соглашение французского полузащитника с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. С 2012 по 2016 год Погба играл за «Ювентус».
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд»:
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