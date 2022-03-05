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ЦСКА — «Нижний Новгород»: Гбамен, Языджи, Медина и Карраскаль — в стартовом составе хозяев

ЦСКА — «Нижний Новгород»: Гбамен, Языджи, Медина и Карраскаль — в стартовом составе хозяев
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Сегодня, 5 марта, в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА принимает «Нижний Новгород».

Команды огласили стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Фукс, Бийол, Обляков, Гбамен, Дзагоев, Карраскаль, Языджи, Медина.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Ларсен, Эннин, Милсон.

Главным арбитром матча назначен Павел Кукуян, его ассистентами – Владислав Назаров и Максим Ковалёв. Резервным судьёй станет Антон Фролов.

Матч ЦСКА — «Нижний Новгород» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-трансляцию встречи.

ЦСКА после 19 матчей чемпионата России набрал 33 очка и занимает в турнирной таблице третье место. «Нижний Новгород» (22) — 10-й. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41).

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