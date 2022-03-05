«Норвич» — «Брентфорд»: стартовые составы команд на матч 28-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Норвич Сити» и «Брентфорда» на матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Брентфорд».



«Норвич»: Крул, Уильямс, Гибсон, Хэнли, Байрэм, Норманн, Рашица, Маклин, Гилмор, Сарджент, Пукки.



Запасные: Ганн, Ааронс, Яннулис, Циммерман, Дауэлл, Лис-Мелу, Плахета, Лунги, Роу.



«Брентфорд»: Райа, Генри, Пиннок, Янссон, Аер, Янельт, Нёргор, Эриксен, Канос, Мбемо, Тони.



Запасные: Лёссль, Сёренсен, Йёргенсен, Расмуссен, Баптист, Йенсен, Ониика, Годдос, Висса.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. В роли резервного рефери выступит Гэвин Уорд.